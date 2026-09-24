La Fiorentina è poco concreta: ecco quanti gol servono per l'Europa
La Fiorentina ha mostrato segnali di crescita in attacco con il ritorno di Vanoli, segnando otto gol nelle prime tre gare tra campionato e Coppa Italia. Tuttavia, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, i numeri stagionali restano negativi: i viola hanno prodotto 8,6 xG nelle prime cinque giornate, segnando solo sei reti, a conferma di una scarsa concretezza sotto porta. Mastantuono è il giocatore che tira di più, con 22 conclusioni e tre gol, mentre Atta e Njie sono ancora a secco in campionato.
Quanti gol servono per puntare all'Europa?
Per puntare a un piazzamento europeo, la Fiorentina dovrà però aumentare il proprio rendimento offensivo: negli ultimi sette campionati sono serviti mediamente 55-60 gol per chiudere settimi. Dopo aver perso Kean, Mandragora e Gudmundsson, autori di molti gol nelle ultime stagioni, servirà quindi il contributo di tutta la squadra. Pellegrino è partito bene, Mastantuono è già protagonista e Gonçalves può rappresentare un’altra risorsa offensiva.
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