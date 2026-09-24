Il piano tattico e le palle inattive, il programma di Vanoli per la sosta
Secondo quanto scrive questa mattina La Nazione, Paolo Vanoli vuole sfruttare le tre settimane di sosta come una nuova fase di preparazione. Il pareggio contro il Napoli ha evidenziato i progressi della Fiorentina, ma anche alcuni aspetti da migliorare. Senza gli otto nazionali, il tecnico lavorerà sulla condizione fisica con programmi personalizzati, prestando particolare attenzione ad Arthur Atta e Pedro Gonçalves.
Il programma di Vanoli per la sosta
Sul piano tattico, il lavoro si concentrerà sulle palle inattive e sulla fascia sinistra. Viery continuerà a essere testato come terzino per affinare l’intesa con Ranieri e migliorare i movimenti difensivi. Contro il Napoli, Valdepeñas ha mostrato personalità in fase offensiva, ma deve ancora adattarsi alle richieste della Serie A, soprattutto in difesa. Il lavoro sulla corsia mancina proseguirà anche in vista del rientro di Parisi, previsto tra dicembre e gennaio.
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