Mastantuono in Albiceleste, tornerà solo tre giorni prima del Genoa

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Franco Mastantuono è stato convocato da Lionel Scaloni per le tre amichevoli dell’Argentina contro Bolivia, Burkina Faso e Benin, in programma rispettivamente il 30 settembre, il 3 e il 6 ottobre. Quest’ultima sfida, al Monumental di Buenos Aires, potrebbe essere l’ultima di Lionel Messi con la Nazionale. Un appuntamento speciale per il talento della Fiorentina, protagonista di un ottimo avvio di stagione, impreziosito dalla tripletta al Venezia.

L'inizio della sua avventura a Firenze

Arrivato in Argentina, Mastantuono ha espresso soddisfazione per il suo percorso a Firenze, dove si sta adattando bene al calcio italiano. Le buone prestazioni gli hanno permesso di tornare in Nazionale e di conquistare la fiducia di Paolo Vanoli, che ne apprezza anche il lavoro in fase difensiva. La Repubblica (ediz. Firenze) tiene a ricordare che il giocatore è atteso a Firenze il 7 ottobre, a pochi giorni dalla trasferta di Genova. Se non ci saranno problemi fisici, dovrebbe essere regolarmente titolare alla ripresa del campionato.