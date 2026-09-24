Domenica l'amichevole col Signa: il club valuta anche altri test

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Paolo Vanoli ha concesso alla Fiorentina solo due giorni di riposo dopo il pareggio con il Napoli. La squadra è già tornata al Viola Park per una doppia seduta, alternando lavoro atletico ed esercitazioni tattiche per proseguire il percorso iniziato nelle scorse settimane. Tra i giocatori rimasti a Firenze non ci sono particolari problemi fisici. La sosta sarà utile soprattutto ad Arthur Atta e Pedro Gonçalves per migliorare la condizione e avvicinarsi a quella dei compagni.

I test amichevoli della Fiorentina

Il lavoro proseguirà in vista dell’amichevole di domenica contro il Signa, alle 11 al Viola Park, che permetterà a chi ha giocato meno di accumulare minuti. La gara si giocherà al campo “Curva Fiesole”, da circa 2.000 posti, con 500 biglietti già venduti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Nazione, il club valuta anche altri test durante la sosta, ma la decisione spetterà a Vanoli.