FirenzeViola Da titolari a interrogativi, fino ad alternativi: occhi puntati su Atta e Gonçalves

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Atta e Gonçalves sfrutteranno la sosta per tornare in forma. I due potrebbero diventare alternativi nel 4-2-3-1 di Vanoli

I due giocatori sotto la lente d’ingrandimento durante la sosta saranno Arthur Atta e Pedro Gonçalves. Entrambi hanno iniziato la stagione col freno a mano tirato. Il loro minimo comune denominatore, finora, è stato la condizione fisica precaria. L’ex Udinese si è affaticato all’adduttore verso la metà di agosto, quando la Fiorentina ha affrontato il Benevento in Coppa Italia. Al portoghese, invece, è semplicemente mancata una preparazione adeguata con lo Sporting Lisbona.

Da titolari a interrogativi

Sta di fatto che i due calciatori, pagati complessivamente 50 milioni di euro più bonus se si attiverà il riscatto di Goncalves, partivano dal presupposto di essere titolari indiscussi della nuova squadra. Invece si ritrovano alle prese con gli acciacchi fisici e il ritardo di condizione. Un bel paradosso che Paolo Vanoli cercherà di gestire al meglio nelle settimane di sosta appena cominciate. I carichi di lavoro che aspettano i due nuovi acquisti non sono assolutamente banali.

Due potenziali alternative

Un’altra curiosità riguarda la loro potenziale rotazione. Se l’allenatore deciderà di insistere con il 4-2-3-1 collaudato domenica scorsa all’Artemio Franchi, Atta e Gonçalves potrebbero diventare due elementi alternativi al centro della trequarti. Le loro caratteristiche si sposerebbero bene con quel tipo di disposizione tattica e la necessità di arricchire il reparto offensivo. Chissà che la prova amichevole col Signa non fornisca già qualche indicazione interessante.