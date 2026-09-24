Oulai e la sua esuberanza. La strategia di Vanoli sull'ivoriano

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Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, Christ Inao Oulai non è sceso in campo nelle ultime due gare di campionato della Fiorentina contro Venezia e Napoli, restando fermo ai 123 minuti giocati in Serie A con Grosso. Con Vanoli, invece, ha disputato tutti i 90 minuti di Coppa Italia contro il Pisa, mettendo in mostra le sue qualità con 84 passaggi riusciti su 85, tre passaggi chiave e sette palloni recuperati.

La posizione del tecnico su Oulai

Il tecnico ha spiegato le recenti panchine con la necessità di mantenere l’equilibrio: Oulai, infatti, deve ancora gestire meglio la propria esuberanza in un centrocampo a due. Al momento Vanoli considera Ndour e Fagioli più adatti ai compiti richiesti, ma continua a credere nel talento dell’ivoriano, destinato a trovare spazio con il lavoro tattico e la crescita della squadra. Impegnato con la Costa d’Avorio, Oulai dovrebbe tornare a Firenze il 4 ottobre.