FirenzeViola Le prossime sfide per tracciare il percorso della stagione, per il nuovo Vanoli sale il coefficiente di difficoltà

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Dopo la sosta Vanoli e la squadra sono chiamati a un mese decisivo per capire qualche traguardo inseguire. E il tecnico, che ha conquistato tutti, dovrà fare i conti con aspettative in crescita

Ed è forse anche per questo motivo che l’allenatore viola è parso diverso sotto svariati aspetti, non ultimo quello di una comunicazione meno istintiva ma non per questo meno diretta. Certo rispetto al lavoro che lo attendeva dopo il fallimento della gestione Pioli oggi Vanoli ha di fronte tutt’altro piano di lavoro, ma è anche nelle letture delle partite, o nei cambi, che la guida tecnica attuale si distacca dall’anno scorso, regalando nuove prospettive alla Fiorentina.

Sei sfide in un mese

Intanto però è giusto attendersi anche un ulteriore passo in avanti quando i viola riprenderanno il cammino in campionato. Con 6 sfide da prendere con le molle (contro Genoa, Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus) il mese di ottobre si preannuncia già decisivo, se non proprio in termini di classifica quanto meno come cartina tornasole delle ambizioni da inseguire in stagione.

Quali traguardi

Perché se c’è un aspetto ancora poco chiaro di questa Fiorentina è quello legato al traguardo da inseguire in un anno che è comunque di ripartenza. Se nelle dichiarazioni estive la società ha più volte ribadito il bisogno di concedere tempo a un progetto pluriennale gli investimenti restano a testimoniare la voglia di competere per qualcosa di più importante della semplice salvezza.

Aspettative in crescita

Così di pari passo con le ambizioni di una tifoseria di nuovo intrigata dai propri interpreti sono destinate a crescere anche le aspettative su Vanoli. Che oggi ha conquistato la piazza viola come non era riuscito a fare nella passata stagione, per motivi anche indipendenti dalla sua volontà, ma che presto sarà chiamato a trasformare ancora la squadra rendendola all’altezza della tanta qualità che s’intravede nei vari singoli.