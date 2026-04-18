Solo Brescianini rientra a Lecce. Parisi, Kean e Fortini: mirino sul Sassuolo

Solo Brescianini rientra a Lecce. Parisi, Kean e Fortini: mirino sul SassuoloFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Meno due a Lecce-Fiorentina, gara in programma lunedì sera che per i viola potrebbe essere davvero l'unico ostacolo rimasto sulla strada per la salvezza. Una sfida che Vanoli inizierà a preparare stamani e per la quale, però, dovrebbe recuperare solo Brescianini. Nel giorno di scarico, infatti, l'ex Atalanta ha svolto praticamente tutta la seduta in gruppo dunque le speranze di averlo a disposizione per la gara di lunedì sono abbastanza alte.

Per il resto degli infortunati, scrive stamani La Nazione, non dovrebbe esserci alcun recupero. Il riferimento va a Parisi, Fortini e Kean (quest’ultimo messo ko nelle scorse ore anche da un forte attacco febbrile) che puntano con decisione la sfida di domenica 26 contro il Sassuolo.