Mandragora il migliore della Fiorentina contro il Palace: 7 dalla Gazzetta

Mandragora il migliore della Fiorentina contro il Palace: 7 dalla GazzettaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:18Rassegna stampa
di Redazione FV

Per La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo della Fiorentina contro il Crystal Palace è stato Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina si prende il 7 in pagella, unico assieme a Pongracic e Ndour, con la seguente motivazione: "Si procura il rigore nel primo tempo e alza il livello nel secondo, quando si mette in cabina di regia. Cross, spunti e corsa. Irriducibile".