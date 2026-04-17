La Fiorentina come una massima di Mike Bongiorno: l'analisi della Gazzetta

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"Alla fine sono mancate le forze e le risorse per completare il tentativo di rimonta". Così La Gazzetta dello Sport racconta Fiorentina-Crystal Palace finito 2-1 per i viola ma con l'eliminazione dalla Conference League. Almeno stavolta la Fiorentina ha giocato una partita coraggiosa, come aveva chiesto il suo allenatore, sottolinea la rosea che aggiunge: "Come diceva Mike Bongiorno quando un concorrente usciva dai suoi quiz rispondendo comunque a tutte le domande, la squadra di Vanoli cade in piedi.

Ma in semifinale ci vanno le Eagles, che mai avevano frequentato queste altitudini essendo alla prima partecipazione europea". Questa è stata la peggior avventura in Conference League visto che prima erano arrivate una semifinale e due finali, ma la Fiorentina esce comunque a testa alta e applaudita dai propri tifosi.