Torna Dodo, Fagioli sta bene. Dubbio Rugani-Pongracic: la probabile per Lecce

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In vista di Lecce-Fiorentina di lunedì sera, La Nazione prova a concentrarsi sulla probabile formazione che schiererà Paolo Vanoli e riparte dal punto sugli infortunati, ribadendo che solo Brescianini dovrebbe recuperare per la gara del Via del Mare. Rispetto all’undici che ha affrontato il Palace, però, il tecnico sembra orientato a fare dei cambiamenti. Sia di modulo (dal 3-4-2-1 visto nell’ultima stagionale in Europa, si tornerà al consolidato 4-1-4-1) sia di interpreti.

Scontato il ritorno dal 1’ di Dodo, squalificato giovedì così come quello di Ndour a metà campo, che agirà assieme a Fagioli (il play è stato messo ko contro gli inglesi da un problema intestinale destinato a rientrare). Il dubbio semmai riguarda l’impiego di uno tra Rugani e Pongracic in mezzo alla difesa (l’ex Juve con la Lazio ha fatto bene) e di uno tra Gosens e Balbo sulla sinistra (il tedesco è parso molto stanco in Conference).