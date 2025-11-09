Genoa, niente stravolgimenti per De Rossi. Davanti la coppia sarà Vitinha-Colombo

In vista del suo esordio con il Genoa, nella sfida di oggi alle 15:00 con la Fiorentina in quel di Marassi, Daniele De Rossi dovrebbe confermare il 3-5-2 che bene ha figurato la scorsa settimana con il Sassuolo. Durante la sosta poi l'ex tecnico della Roma cercherà di lavorare con qualcosa di diverso, ora invece la priorità è far sentire sicuri i giocatori.

Con Malinovksyi squalificato, oltre a Leali in porta, dovrebbero giocare, stando a quello che riporta il Corriere dello SportMarcandalli, Ostigard e Vasquez in difesa, Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby e Martin a centrocampo, Vitinha e Colombo in attacco.  