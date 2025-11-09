FirenzeViola Genoa-Fiorentina, totoformazione: ballottaggio Sohm-Fagioli. Dzeko favorito su Piccoli

È il giorno di Genoa-Fiorentina. Oggi alle ore 15:00 a Marassi andrà in scena la sfida salvezza tra due squadre che in classifica occupano il terzultimo e l'ultimo posto e che sono divise da due soli punti. Il match tra i rossoblù e i viola metterà inoltre di fronte due allenatori all'esordio sulle rispettive panchine, con De Rossi chiamato a sostituire Vieira, dopo l'interregno del duo Murgita-Criscito, e con Paolo Vanoli scelto come successore di Stefano Pioli. Mentre il Genoa è reduce dalla vittoria di Sassuolo che gli ha permesso di respirare a livello ambientale e di classifica, la Fiorentina è ancora alla disperata ricerca della prima vittoria in Serie A ed è reduce dalla sconfitta interna contro il Lecce, oltre che da quella in Conference League contro il Mainz.

Venendo alle scelte di formazione Paolo Vanoli dovrebbe riconfermare il solito 3-5-2 utilizzato sia da Pioli che da Galloppa nella trasferta in Europa contro il Mainz. Il nuovo tecnico viola riproporrà ovviamente in porta David De Gea, con davanti allo spagnolo la classica linea difensiva di questo avvio di stagione composta da Pongracic, Pablo Mari e Ranieri. Sulle corsie laterali agiranno Dodo e Fortini, con quest'ultimo che prenderà ancora il posto dell'infortunato Gosens. In mezzo al campo sembrano essere invece definiti due posti su tre, che saranno occupati da Mandragora e da Nicolussi Caviglia nel ruolo di play. È aperto invece il ballottaggio per quanto riguarda la posizione di mezza ala sinistra, con Fagioli e Sohm che si lottano una maglia da titolare. Davanti invece è pronto a tornare Gudmundsson, assente in Conference per le note vicende legate al processo tenutosi in Islanda, mentre al suo fianco per sostituire l'assente di lusso Kean dovrebbe esserci Edin Dzìzeko, favorito su Piccoli.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Genoa secondo i principali quotidiani sportivi oggi in edicola:

La Gazzetta dello Sport (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Dzeko

Corriere dello Sport (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Dzeko

Tuttosport (3-5-2):De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Dzeko

Corriere Fiorentino (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson, Dzeko

La Nazione (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson, Dzeko

La Repubblica (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson, Dzeko

FirenzeViola.it (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Dzeko.