Dagli inviati La Fiesole: "Non avete più scusanti. Vincere o passeremo alle maniere pesanti"

Un altro messaggio pesante da parte della Curva Fiesole, stavolta rivolto ai giocatori della Fiorentina. Sulle inferriate davanti allo stadio Franchi è apparso stasera uno striscione che chiama in causa i giocatori viola, facendo riferimenti a quanto accaduto in questi giorni: "Senza mister - recita lo striscione - non avete più scusanti... Lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti!". Un messaggio neanche troppo velato alla squadra impegnata domani pomeriggio al Ferraris di Genova contro il Genoa. Ecco la foto di Firenzeviola.it: