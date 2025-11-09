Circa un migliaio i tifosi viola a Marassi. Intanto la Curva avverte la squadra

La contestazione degli ultras è pronta a divampare. Ieri, nel tardo pomeriggio, è apparso uno striscione di contestazione davanti allo stadio Artemio Franchi: “Senza mister non avete più scusanti... lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti” firmato Curva Fiesole.

La squadra è ovviamente nel mirino, sola, senza più un comodo parafulmine rappresentato da Daniele Pradè e Stefano Pioli e già con il Lecce e a Mainz ci sono state avvisaglie del malessere del tifo, oggi comunque presente con buoni numeri, quasi un migliaio, sugli spalti del Ferraris per Genoa-Fiorentina. Lo riporta La Repubblica.