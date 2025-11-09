Circa un migliaio i tifosi viola a Marassi. Intanto la Curva avverte la squadra
FirenzeViola.it
La contestazione degli ultras è pronta a divampare. Ieri, nel tardo pomeriggio, è apparso uno striscione di contestazione davanti allo stadio Artemio Franchi: “Senza mister non avete più scusanti... lottare e vincere o passeremo alle maniere pesanti” firmato Curva Fiesole.
La squadra è ovviamente nel mirino, sola, senza più un comodo parafulmine rappresentato da Daniele Pradè e Stefano Pioli e già con il Lecce e a Mainz ci sono state avvisaglie del malessere del tifo, oggi comunque presente con buoni numeri, quasi un migliaio, sugli spalti del Ferraris per Genoa-Fiorentina. Lo riporta La Repubblica.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
Copertina
Alberto PolverosiVademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”
Luca CalamaiSe non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com