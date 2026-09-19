"Vanoli, ora sembra davvero un'altra storia". La Nazione e i sogni del tecnico

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"Paolo bis, la speranza. Se il secondo capitolo può essere il più bello...", titola stamani la rubrica "Rock&Gol" di Benedetto Ferrara, sulle pagine sportive de La Nazione. L'approfondimento è sulla possibilità che Vanoli scriva alla guida della Fiorentina una pagina di storia anche più importante della salvezza dello scorso anno: "Vanoli 2, il ritorno. Oppure potremmo chiamarlo: Vanoli 2, un’altra storia. Storia intrigante. Altra missione, altri giocatori. Se n’era andato tra gli applausi e i cori della curva dopo aver portato in salvo la Fiorentina, è tornato pochi mesi dopo, richiamato per dare un senso e un’anima a un gruppo di giocatori che sembravano persi dopo un mercato che aveva ridato speranze e sorrisi a una piazza avvilita.

[...] Lui è uno di quelli che esce dal campo con la maglietta sudata anche se il suo mestiere non è più quello di correre coi tacchetti. Ora però sembra davvero un’altra storia. Lui lo aveva detto quando sulla panchina c’era Grosso. Allenare questa Fiorentina per lui era davvero un sogno. E il sogno si è avverato. Wow. Certo, la strada è appena iniziata e saranno i risultati a darci risposte. Certo però che questa squadra stilosissima regala bei pensieri. E poi Firenze è così. Squadra giovane che nel giro di due vittorie contro avversari oggettivamente più deboli ha trasformato un gruppo di “inallenabili” (aggettivo attribuito a Grosso ma ancora tutto da verificare) in qualcosa di pazzesco. [...] Quindi domani sarà un giorno importante, perché lo strano Napoli di Allegri è un test di alto livello. Forza Vanoli, siamo curiosi. A volte capita che il sequel sia meglio del primo episodio della saga. Evento raro. Ma perché non crederci? Il regista è lo stesso ma gli attori sono decisamente migliori, no?".