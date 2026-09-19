Beto o Pellegrino? L'argentino ha la fiducia di Vanoli, il primo fu una sua richiesta

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Beto o Pellegrino? Pellegrino o Beto? Il dualismo in casa Fiorentina è ormai lanciato e, come racconta La Nazione, potrebbe accompagnare Paolo Vanoli per tutta la stagione. Il tecnico può contare su due centravanti dalle caratteristiche differenti e considera questa concorrenza un valore aggiunto. Beto, in particolare, era già stato una sua richiesta ai tempi del Torino, quando nel gennaio 2024 si infortunò Zapata: fisicità, corsa e capacità di attaccare la profondità sono qualità che lo rendono particolarmente adatto alle idee dell'allenatore, anche se il portoghese deve ancora raggiungere la migliore condizione.

Nel frattempo, però, Pellegrino si è conquistato la fiducia di Vanoli grazie alla grinta e soprattutto a un momento di forma importante, con tre gol nelle ultime tre partite. Il ballottaggio resta quindi apertissimo, ma il quotidiano sottolinea anche l'ottimo rapporto nato tra i due attaccanti: quando uno scende in campo, l'altro osserva i movimenti degli avversari e i due si confrontano anche durante la partita. Entrambi vogliono segnare, ma hanno sposato l'idea di mettere le proprie qualità al servizio della squadra. Un dualismo, dunque, vissuto in modo positivo e destinato a proseguire a lungo.