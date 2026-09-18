Alieu Njie conquista Firenze: tifosi già stregati dall'esterno svedese

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Ci sono volute poche settimane per cambiare la percezione attorno ad Alieu Njie. Arrivato a Firenze lo scorso 30 agosto come una vera e propria scommessa, l'esterno è costato alla Fiorentina 16 milioni di euro più 4 di bonus, con il Torino che ha mantenuto anche il 10% sulla futura rivendita. Un investimento significativo per un giocatore con appena due anni di esperienza tra i professionisti, che aveva inevitabilmente alimentato qualche dubbio tra i tifosi.

Dubbi che, con il passare del tempo, stanno lasciando spazio all'entusiasmo. Njie ha già messo in mostra qualità importanti e la sensazione è che possa essere pronto fin da subito per misurarsi in un reparto offensivo di alto livello. C'è ancora da lavorare sulla precisione sotto porta, ma la capacità di attaccare gli spazi palla al piede e una buona tecnica di base ne fanno un'arma interessante. Contro il Pisa ha aggiunto anche concretezza alle sue accelerazioni, fornendo l'assist per Wilfried Gnonto. Un segnale della capacità di leggere le situazioni e non affidarsi soltanto alla propria esplosività. E i tifosi viola sembrano aver già apprezzato proprio questa capacità di cambiare il volto alle partite. Lo scrive il Corriere dello Sport.