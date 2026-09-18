Vanoli prova ad aggiustare la difesa: il ritorno a tre per adesso è scongiurato

vedi letture

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha ancora qualche tassello da sistemare, soprattutto nel reparto arretrato. La Nazione fa un punto sulla difesa: se davanti iniziano a emergere soluzioni e personalità, è in fase difensiva che i viola devono compiere il passo in avanti più significativo. L'ipotesi della difesa a tre, almeno per ora, non sembra essere all'orizzonte: il nodo principale riguarda infatti le letture e i movimenti, più che il sistema di gioco.

Nelle transizioni e sulle seconde palle continuano a emergere qualche ritardo nelle marcature e libertà concesse agli inserimenti avversari. Come sottolinea La Nazione, Vanoli dovrà quindi lavorare sulla sincronizzazione del reparto, cercando il punto di equilibrio tra un calcio offensivo e una maggiore attenzione senza palla. Domenica al Franchi arriverà il Napoli, che alzerà ulteriormente l'asticella: per limitarne la qualità serviranno attenzione, densità e aggressività. Trovare il giusto equilibrio sarà fondamentale per permettere alla Fiorentina di esprimere al meglio il talento a disposizione.