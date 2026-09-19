Dragusin e Atta recuperati. Corriere dello Sport: "Pronti per partire titolari"

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La parola d’ordine in casa Fiorentina è equilibrio. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, Paolo Vanoli dovrebbe presentare contro il Napoli una squadra capace di alternare coraggio e prudenza, con il passaggio a un centrocampo a due e tre uomini alle spalle della punta. Buone notizie dall’infermeria: Arthur Atta e Radu Dragusin hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e sono candidati a partire dal primo minuto. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, con De Gea confermato tra i pali e Jimenez pronto a riprendersi il posto sulla destra della difesa.

Al centro della retroguardia Dragusin è favorito per affiancare Ranieri, mentre Viery è in vantaggio su Valdepenas a sinistra. In mediana dovrebbero giocare Fagioli e Ndour, con Oulai destinato inizialmente alla panchina. Sulla trequarti spazio a Mastantuono, Atta e Njie, ancora avanti su Gonçalves. Resta invece il dubbio principale in attacco, dove Pellegrino e Beto si contendono una maglia: l’argentino, forte dei tre gol realizzati nelle ultime tre partite, sembra al momento leggermente favorito. Vanoli scioglierà gli ultimi dubbi dopo la rifinitura.