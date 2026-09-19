Pellegrino on fire, segna e mette la freccia su Beto. Domani ancora lui

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Tre partite, tre gol e una candidatura sempre più concreta per una maglia da titolare. Mateo Pellegrino sta sfruttando al meglio il nuovo corso della Fiorentina e, come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, si è portato avanti nel lavoro per conquistare la fiducia di Paolo Vanoli. L'argentino è andato a segno contro Torino e Venezia in campionato, oltre che nel derby di Coppa Italia con il Pisa. Un rendimento importante, soprattutto considerando le difficoltà attraversate dalla squadra nelle prime giornate e la concorrenza con Beto per il ruolo di centravanti.

Il quotidiano sottolinea come Pellegrino abbia trovato la via del gol in tre modi differenti, sempre con il mancino: il tiro dalla distanza contro il Torino, la conclusione al termine del contropiede con il Venezia e il tap-in contro il Pisa. L'argentino ha così guadagnato credito e considerazione nelle gerarchie di Vanoli, anche se il tecnico valuterà di partita in partita. Beto, infatti, resta un'alternativa importante e, per caratteristiche, potrebbe risultare maggiormente complementare agli altri attaccanti viola. In vista del Napoli, però, il momento di forma fisica e mentale sembra giocare a favore di Pellegrino.