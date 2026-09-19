La ricetta di Vanoli tra coraggio ed equilibrio. Tuttosport: "Napoli esame vero"

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Nemmeno il tempo di sistemarsi sulla panchina viola e per Paolo Vanoli è già arrivato un esame importante. Come racconta Tuttosport, la sfida di domani contro il Napoli servirà a capire a che punto sia il percorso di crescita della Fiorentina dopo il peggior avvio della sua storia. Le vittorie contro Venezia e Pisa hanno riportato entusiasmo nell'ambiente, ma il tecnico sa bene che due risultati positivi non bastano ancora per considerare superate le difficoltà. Contro i partenopei, Vanoli chiede alla sua squadra coraggio, sacrificio ed equilibrio, con l'obiettivo di vedere un altro passo avanti nella costruzione dell'identità.

Il tecnico avrà a disposizione praticamente l'intero organico, compresi Atta e Dragusin, recuperati dagli acciacchi, e dovrà sciogliere diversi dubbi di formazione. In attacco è aperto il ballottaggio tra Pellegrino, reduce da tre gol nelle ultime tre gare, e Beto, già cercato da Vanoli ai tempi del Torino. Fagioli dovrebbe riprendersi il posto dopo il riposo in Coppa Italia, mentre Mastantuono appare confermato a destra; a sinistra si giocano una maglia Gnonto e Njie, con Pedro Goncalves ulteriore alternativa anche sulla trequarti. Infine, Vanoli ha parlato anche di Dodô, ribadendo la fiducia nel brasiliano nonostante il cambio nelle gerarchie: per il tecnico, tutti possono riconquistarsi il posto attraverso il lavoro quotidiano.