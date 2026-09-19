Franchi sold out per il Napoli. A Firenze si è già riacceso l'entusiasmo

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Sono bastati dodici giorni e due vittorie per cambiare il clima attorno alla Fiorentina. Come racconta il Corriere dello Sport-Stadio, l'arrivo di Paolo Vanoli e i successi contro Venezia e Pisa hanno riacceso l'entusiasmo del popolo viola dopo settimane complicate, tra il deludente Centenario e l'esonero di Fabio Grosso. Anche la sfida contro il Napoli, che fino a pochi giorni fa sembrava un ostacolo enorme prima della sosta per le Nazionali, viene ora vissuta con maggiore fiducia. Al Franchi è previsto quasi il tutto esaurito: sono già circa 22mila gli spettatori attesi, con oltre 300 tifosi napoletani nel settore ospiti.

Il quotidiano sottolinea anche il cambio di atmosfera sugli spalti: dopo i fischi delle prime due gare interne di campionato, la squadra è stata accompagnata dagli applausi al termine della sfida di Coppa Italia con il Pisa. Ora Firenze vuole godersi una partita da vecchia Fiorentina e vedere la squadra giocarsela alla pari con il Napoli, anche se i precedenti non sorridono ai viola. Gli azzurri hanno vinto le ultime quattro sfide di Serie A, con un bilancio complessivo di 10-3, mentre al Franchi la Fiorentina ha conquistato appena una vittoria nelle ultime 17 sfide interne contro i partenopei. Numeri che Vanoli proverà a mettere da parte per iniziare a scrivere, insieme alla sua squadra e al suo pubblico, quella “pagina bianca” più volte evocata.