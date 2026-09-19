Mastantuono, col Napoli nel segno di Diego. La Gazzetta: "Simbolo della nuova Viola"

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Franco Mastantuono è il simbolo della nuova Fiorentina costruita in estate all'insegna della gioventù. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tra il talento argentino e Kevin De Bruyne, prossimo avversario al Franchi, ci sono 16 anni di differenza e un palmarès che racconta due momenti completamente diversi delle loro carriere. Mastantuono, però, rappresenta il volto di un progetto viola che ha scelto di puntare sui giovani: l'età media dei 13 nuovi acquisti è di 22,7 anni, mentre quella dell'intera rosa è di 25,1. Una scelta che richiederà tempo e pazienza, lasciando ai tanti giovani arrivati a Firenze anche la possibilità di sbagliare e maturare.

A Venezia, intanto, Mastantuono ha confermato di essere già pronto a prendersi responsabilità importanti, firmando una tripletta che ha regalato alla Fiorentina i primi tre punti in campionato. Il classe 2007 è diventato così il più giovane argentino a segnare tre gol nei cinque principali campionati europei e il più giovane straniero nella storia viola a realizzare una tripletta. Ora lo aspetta il primo grande appuntamento al Franchi, proprio contro il Napoli, una sfida dal significato particolare per qualsiasi argentino visto il legame con Diego Armando Maradona. Mastantuono, che a Firenze indossa la numero 30, in Nazionale ha già vestito la storica maglia numero 10 appartenuta al Pibe de Oro.