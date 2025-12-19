Curva Fiesole: "Domenica diserteremo lo stadio per i primi 20 minuti"

vedi letture

La Curva Fiesole ha scelto di prendere posizione in vista della gara di campionato di domenica contro l’Udinese. Questa la nota diffusa dalla frangia più calda del tifo viola attraverso i propri canali social: “Lo scempio che squadra e società stanno portando avanti ha ormai superato ogni limite di sopportazione per tutto il popolo viola. I gruppi organizzati, pertanto, comunicano che per i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese, la Curva Fiesole rimarrà vuota. Invitiamo tutto lo stadio a fare lo stesso. Il silenzio e la nostra assenza sono ciò che si merita chi sta calpestando la storia di una città e la sua gente. Vergognatevi tutti”.

Questo il post originale pubblicato dalla Curva Fiesole su Instagram: