Vanoli tra 4-2-3-1 e 4-3-3: per La Nazione resta il dubbio tattico in vista della sfida di Marassi

Vanoli tra 4-2-3-1 e 4-3-3: per La Nazione resta il dubbio tattico in vista della sfida di MarassiFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:30Rassegna stampa
di Redazione FV

Il dubbio principale di Paolo Vanoli in vista della trasferta di Marassi di oggi riguarda il modulo. Il tecnico viola sta considerando sia il 4-2-3-1, con Gonçalves alle spalle della punta, sia il 4-3-3, soluzione che garantirebbe maggiore copertura in mezzo al campo e permetterebbe di sfruttare nella ripresa la stanchezza del Genoa, anche alla luce delle numerose assenze. In quest’ultimo caso, Brescianini agirebbe da mezzala sinistra, affiancando Ndour e Fagioli, destinati a partire titolari in ogni scenario. Le indicazioni emerse dall’ultimo allenamento sembrano però favorire il modulo più offensivo, anche per consentire a Gonçalves di sfruttare la migliore condizione ritrovata durante la sosta. Lo riporta La Nazione