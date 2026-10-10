Verso Genoa-Fiorentina: secondo il Corriere dello Sport Gonçalves è favorito su Brescianini
FirenzeViola.it
Paolo Vanoli sembra orientato a puntare ancora su Fagioli e Ndour in mezzo al campo nella sfida contro il Genoa. Il tecnico viola privilegia al momento la solidità dell’ex PSG, con Oulai candidato a entrare durante la partita. Sulla corsia destra della trequarti dovrebbe esserci Mastantuono, mentre Gonçalves è favorito su Brescianini per la posizione centrale: l’ex Atalanta resta comunque un’opzione per passare al 4-3-3. A sinistra, invece, Njie è in vantaggio su Gnonto, prima alternativa nel reparto.
In attacco Pellegrino va verso la conferma dal primo minuto, con Beto destinato inizialmente alla panchina. Restano dunque alte le possibilità di vedere l’ex Parma al centro dell’attacco viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Rassegna stampa
Senza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentinadi Pietro Lazzerini
Le più lette
2 Senza Atta spazio a Oulai, se non ora quando? Mastantuono capitano aggiunto. De Rossi e i retroscena sui flirt con la Fiorentina
4 Viola, obiettivo riscatto: per la Gazzetta dello Sport Paratici e la società sognano la Coppa Italia
Copertina
FirenzeViolaTotoformazione, due ballottaggi per Vanoli: Valdepenas e Gonçalves favoriti su Viery e Brescianini
"Cosa hai fatto per essere un fenomeno?", Fagioli e il confronto con Vanoli che lo ha fatto svoltare
Luca CalamaiNdour capitan futuro, Pellegrino ha cancellato Kean. Senza coppa ciao Mastantuono. Atta meglio di Gonçalves
Andrea GiannattasioNdour, una rete da 70 metri che ha tolto il prosciutto dagli occhi. I meriti di Pradè e il veto di Paratici. Ma adesso serve un rinnovo (come fatto a Ranieri)
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com