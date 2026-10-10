Verso Genoa-Fiorentina: secondo il Corriere dello Sport Gonçalves è favorito su Brescianini

Verso Genoa-Fiorentina: secondo il Corriere dello Sport Gonçalves è favorito su BrescianiniFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:15Rassegna stampa
di Redazione FV

Paolo Vanoli sembra orientato a puntare ancora su Fagioli e Ndour in mezzo al campo nella sfida contro il Genoa. Il tecnico viola privilegia al momento la solidità dell’ex PSG, con Oulai candidato a entrare durante la partita. Sulla corsia destra della trequarti dovrebbe esserci Mastantuono, mentre Gonçalves è favorito su Brescianini per la posizione centrale: l’ex Atalanta resta comunque un’opzione per passare al 4-3-3. A sinistra, invece, Njie è in vantaggio su Gnonto, prima alternativa nel reparto.

In attacco Pellegrino va verso la conferma dal primo minuto, con Beto destinato inizialmente alla panchina. Restano dunque alte le possibilità di vedere l’ex Parma al centro dell’attacco viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.