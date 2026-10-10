Vanoli non vedeva l'ora di ripartire: ecco come il tecnico viola ha sfruttato la sosta

La pausa per le nazionali ha rappresentato un’occasione preziosa per Paolo Vanoli, che ha potuto lavorare a stretto contatto con la squadra, migliorandone la condizione atletica e conoscendo più a fondo i propri giocatori. Un periodo simile a un ritiro, utile anche per valutare le soluzioni tattiche più efficaci e individuare la collocazione ideale per ciascun elemento della rosa. Nonostante i benefici del lavoro svolto al Viola Park, però, l’allenatore viola non ha nascosto la voglia di tornare in campo, come emerso chiaramente nella conferenza stampa di ieri.

Vanoli ha comunque sfruttato al meglio i giorni a disposizione, apprezzando l’impegno di chi è rimasto ad allenarsi a Firenze e i risultati ottenuti dai suoi giocatori in nazionale, in particolare dai due italiani. Lo riporta il Corriere dello Sport.