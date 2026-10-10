Mastantuono verso la titolarità con il Genoa: per la Gazzetta dello Sport occhio però a Gnonto
Franco Mastantuono arriva alla sfida con il Genoa con entusiasmo e fiducia, dopo la convocazione in nazionale e la prima rete realizzata con l’Argentina. In patria cresce l’attenzione nei suoi confronti, tanto che in molti lo considerano uno dei possibili eredi di Messi. A Marassi, il talento viola cercherà di confermare il proprio momento positivo, con l’obiettivo di raggiungere quota quattro gol stagionali segnando ad un Genoa che essendo gemellato con il Boca Juniors potrebbe accendere in lui una sorta di rivalità da Superclassico.
Vanoli, intanto, valuta però anche Gnonto come alternativa: la sua duttilità sulle corsie esterne e la maggiore disponibilità in fase difensiva rappresentano un’opzione utile per la squadra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.
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