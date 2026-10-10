A Genova con il dubbio Viery-Valdepenas, il Corriere dello Sport: "Ecco da cosa dipenderà la scelta"
La Fiorentina oggi scenderà in campo a Marassi contro il Genoa disposta con il 4-2-3-1. Tra i pali senza dubbio giocherà De Gea, mentre sulla destra si prepara Jimenez. I centrali di difesa saranno con ogni probabilità Dragusin e Ranieri, quest'ultimo fresco di rinnovo e quindi più carico che mai per trasmettere il suo carisma a tutto il reparto arretrato. Ma è sulla sinistra che, almeno per quanto riguarda il reparto difensivo, persistono i dubbi principali di Vanoli. Nel ruolo di terzino è infatti aperto il ballottaggio tra Valdepeñas e Viery.
Un cinquanta e cinquanta, quindi perfettamente alla pari. La decisione, che verrà presa in extremis, è legata all'impostazione tattica sull'avversario. Presumibilmente il tecnico viola scioglierà le riserve solo nella mattinata di oggi. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati