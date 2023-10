V. PARK, Da oggi aperto il bar. Mercoledì l'allenamento

La Nazione riporta le notizie che riguardano l'apertura del Viola Park: mercoledì i tifosi della Fiorentina potranno assistere per la prima volta a un allenamento della prima squadra al nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Dalle ore 13.30 dall'ingresso di Via Pian di Ripoli sarà consentito l'accesso alla struttura per la seduta che comincerà alle ore 15.

Allenamento a porte aperte che capita in un giorno festivo, di una settimana non banale che conduce alla sfida di domenica sera contro la Juventus, per la quale si stabilirà senza dubbio il nuovo record di presenze sugli spalti. Da stamani, tra l’altro, nuova possibilità per i tifosi legata al Viola Park. Sarà possibile infatti fare colazione (dalle 8 alle 10), e aperitivo (17-20,30) presso il Bar ‘Maglia Viola’. Stasera, inoltre, si potrà assistere alla partita con la Lazio in entrambi i bar dello stadio Curva Fiesole