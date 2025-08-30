Uscite, Parisi tra rinnovo e cessione. Ikoné verso il Southampton per 4 milioni
Punto sul mercato della Fiorentina sulle colonne odierne del Corriere dello Sport. Detto dell'accordo con Lindelof legato all'uscita di un difensore, il quotidiano si sofferma sulle altre situazioni che costellano queste ultime ore di trattative: la società è al lavoro per trovare una sistemazione a Fabiano Parisi. L’esterno campano rinnoverà il suo contratto fino al 2029, e se ci sarà la possibilità si trasferirà altrove con la formula del prestito.
I viola sono pronti ad accelerare per Tariq Lamptey con cui c’è già un’intesa di massima. Così come non sembrano esserci problemi di sorta col Brighton, che ha l’interesse di lasciar partire il ragazzo in scadenza nel 2026. Per quanto riguarda Jonathan Ikoné, infine, si respira ottimismo a proposito del trasferimento in Inghilterra: l’ex Como è richiesto dal Southampton che ha pronti 4 milioni di euro da versare alla Fiorentina per l'acquisto a titolo definitivo.
