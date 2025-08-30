Tutto fatto per Lindelof. Prima però potrebbe uscire Comuzzo: Atalanta in pressing

Saranno ore di fermento in casa Fiorentina per gli ultimi giorni di mercato. Perché i dirigenti vogliono regalare ancora qualche altro colpo a Stefano Pioli e il prossimo, dopo la definizione di Hans Nicolussi Caviglia, dovrebbe essere Victor Lindelof. Lo scrive il Corriere dello Sport, confermando che per il centrale svedese è tutto fatto. L'ex Manchester United ha scelto la Fiorentina ed è pronto a vestire la maglia viola, col club di Rocco Commisso che gli ha prospettato un contratto di due anni con opzione per il terzo, oltre a uno stipendio vicino ai 2 milioni di euro netti a stagione (comprensivo di bonus). Battuta la concorrenza del Brighton anche grazie all'ex compagno De Gea, l’affare è in dirittura d’arrivo ma al momento in sospeso. Questo perché, a detta del quotidiano, la Fiorentina deve prima chiudere la cessione di Pietro Comuzzo.

Nei giorni scorsi era stata accettata l'offerta da 35 milioni di euro proveniente dall'Al Hilal per il classe 2005, ma lui stesso ha rifiutato l'Arabia facendo saltare l'operazione. Adesso è l'Atalanta la società che più delle altre vuole il giocatore e da Bergamo sembra essere pronta un'offerta in arrivo. I bergamaschi stanno ragionando attentamente sul da farsi, e nelle prossime ore cercheranno di capire se ci siano i tempi e i margini per intavolare una trattativa concreta. Il procuratore del ragazzo, Michelangelo Minieri, ne sta parlando coi dirigenti atalantini che valuteranno la possibilità di formulare un’offerta ufficiale. Pradè e Goretti chiedono almeno 30-35 milioni di euro coi bonus - chiosa il Corriere -.