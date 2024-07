USCITE, Nzola, Ikoné, Kouamé: il punto sulle trattative

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il mercato della Fiorentina entra nel vivo anche e soprattutto per la questione uscite. In casa viola ci sono principalmente tre calciatori pronti a fare le valigie, tutti in attacco: si tratta di Christian Kouame, Jonathan Ikoné e M'Bala Nzola. La Nazione traccia la situazione di tre profili che potrebbero portare soldi nelle casse del club di Commisso: per quanto riguarda Kouame, l'interesse è sempre quello del Bologna dell'ex Vincenzo Italiano, uno dei suoi più grandi estimatori.

Poi c'è Ikoné, su cui c'è da giorni un derby di mercato tutto qatariota (Al Duhail contro Al Arabi); per Nzola invece in Serie A si muove da tempo il Cagliari, anche se il calciatore sarebbe intrigato anche dagli interessi di club fuori dall'Italia.