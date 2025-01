USCITE, Kouame e Ikoné poco convinti delle destinazioni

FirenzeViola.it

Punto sulle trattative in uscita in casa Fiorentina sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino: mentre Kouamè non è troppo convinto dallo spazio che troverebbe nel Torino, con conseguente raffreddamento dello scambio con Sanabria, neppure Ikoné gradirebbe il trasferimento al Paris Fc (su di lui c’è Trabzonspor). Ufficiale da ieri il prestito del portiere Christensen alla Salernitana, quanto alla ricerca di un esterno offensivo Fiorentina e Parma continuano a essere distanti su Man. Per il romeno i ducali chiedono almeno 15 milioni, troppi per i viola.