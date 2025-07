Il contratto di Dzeko e l'ingaggio diminuito: la voglia di tornare più forte dell'aspetto economico

Ieri è stato il giorno dell'ufficialità di Edin Dzeko. Contratto di un anno con opzione per il secondo, con ingaggio di 1,8 milioni più bonus, per un totale – se il bosniaco centrerà tutti i target – di circa 2 milioni di euro. Ovvero circa la metà di quanto ha percepito fino a poche settimane fa al Fenerbahce. La voglia, però, di tornare in Serie A e di essere di nuovo protagonista nel campionato che lo ha visto spiccare il volo è stata troppo più forte dell’aspetto economico, esattamente come il desiderio da parte del club di Commisso di assicurarsi un centravanti che, nonostante la sua carta d’identità, negli ultimi due anni in Turchia ha realizzato la bellezza di 46 reti in 99 partite giocate.

