USCITE, Kokorin, il Khimki lo vuole ma soltanto a 0

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio viene fatto un punto a proposito delle potenziali uscite sul fronte mercato legate alla Fiorentina. Come spiega il quotidiano, c’è da trovare una destinazione a Kokorin, corteggiato sì dai russi del Khimki, ma a parametro zero, dunque senza esborso economico per il cartellino. Servirà, insomma, la collaborazione della Fiorentina che, eventualmente andrebbe ad alleggerirsi di un ingaggio tutt’altro che leggero (oltre un milione e mezzo l’anno, fino al 2024). E poi c’è da capire quello che sarà il futuro di Amrabat, impegnato in queste ore col Marocco per la Coppa d’Africa (anche se ieri non è stata disputata l’amichevole in programma per covid): piace a Juric, ma serve un’offerta concreta, magari in prestito con diritto di riscatto.