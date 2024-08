USCITE, Da Brekalo a Barak e Ikoné: il punto sugli esuberi

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

Come si legge su La Nazione, oltre che alle manovre in entrata la Fiorentina avrà da lavorare a più non posso anche per piazzare diverse uscite. Su tutti Josip Brekalo, cercato da ieri con energia da Valencia e Maiorca, mentre in Italia continuano a volerlo Empoli e Venezia. Anche Oliver Christensen è in cerca di sistemazione, al pari di Gino Infantino che però potrebbe restare fino a gennaio, visto il mancato interesse nei suoi confronti.

Su Antonin Barak - aggiunge il Corriere Fiorentino - resta invece la corte del Cagliari (il ceco non è stato convocato a Felcsut proprio per motivi di mercato), ma anche il futuro di Jonathan Ikonè è un’incognita per gli interessi di Wolverhampton e Leicester. Su Michael Kayode resta il Brentford. Il club di Premier, ha proposto un prestito con diritto di riscatto da 22 milioni che non ha convinto i viola, ma se oggi dovesse rilanciare con l’obbligo l’operazione potrebbe prendere un’altra piega.