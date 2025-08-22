Beltran, il CSKA aspetta il suo sì. Lui sogna il River, sullo sfondo il Parma: il punto

vedi letture

Con l'arrivo imminente di Roberto Piccoli, è sempre più vicino l'addio di Lucas Beltran alla Fiorentina. L'argentino è fuori dai piani del club da diverso tempo e da tutta l'estate Pradè e Goretti stanno cercando di cederlo a titolo definitivo per racimolare un gruzzolo di soldi da reinvestire sul mercato. Dopo la trattativa saltata col Flamengo per il rifiuto del Vikingo si fa forte l'ipotesi di uno sbarco in Russia, col Corriere dello Sport che scrive che l'attaccante scioglierà le riserve ad ore: il CSKA Mosca gli ha offerto un contratto quinquennale da 3 milioni netti a stagione. E ha promesso alla Fiorentina 11 milioni per il suo cartellino, ottenendo il sì del club viola.

La sensazione è che Beltran stia aspettando di capire se esistano i margini per tornare in Patria, dov'è tentato dal "suo" River Plate. Ma occhio sempre anche al Parma. Nel frattempo, Pioli l'ha estromesso dal gruppo parlando chiaramente di scelta tecnica legata al mercato.