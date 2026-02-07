Una vittoria per la classifica, Repubblica: "Al Franchi voglia di punti e fiducia"

vedi letture

Per la Fiorentina una vittoria stasera contro il Torino avrebbe risvolti di classifica interessanti. È questo quello che sottolinea stamani La Repubblica, titolando "Fiorentina all’assalto contro il Torino al Franchi voglia di punti e fiducia".

Si perché 3 punti raccolti oggi al Franchi porterebbero gli uomini di Vanoli a quota 20, fuori almeno per una notte, in attesa del risultato del Lecce contro l’Udinese di domani, dalla zona retrocessione. Non solo, salendo a venti punti Vanoli allargherebbe il discorso salvezza e metterebbe nel mirino anche il gruppo di tre squadre a 23 punti con il Parma impegnato domani a pranzo a Bologna, la Cremonese lunedì pomeriggio contro l’Atalanta e con buone notizie che potrebbero arrivare già dal pomeriggio dal Genoa di scena contro il Napoli.