Fiorentina, Vanoli a caccia del primo successo in carriera contro Baroni

Fiorentina, Vanoli a caccia del primo successo in carriera contro BaroniFirenzeViola.it
Oggi alle 10:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, deve ancora vincere nel personale duello con Baroni. Lo scorso anno infatti, sottolinea La Nazione, il bilancio parla di un pari per 1-1 contro il Torino all’Olimpico con la Lazio e di una sconfitta interna per 2-3 nel ritorno. Il percorso di Vanoli sulla panchina granata è stato intenso: apprezzato da molti, criticato da altri, come spesso accade nel calcio.

Lo scorso inverno, inoltre, ha dovuto fare i conti con la perdita di Zapata a causa di un grave infortunio e probabilmente con un supporto limitato a livello di mercato. Una storia che, senza quei fattori, avrebbe potuto prendere una piega diversa. 