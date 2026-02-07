Fiorentina, Vanoli a caccia del primo successo in carriera contro Baroni
FirenzeViola.it
Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, deve ancora vincere nel personale duello con Baroni. Lo scorso anno infatti, sottolinea La Nazione, il bilancio parla di un pari per 1-1 contro il Torino all’Olimpico con la Lazio e di una sconfitta interna per 2-3 nel ritorno. Il percorso di Vanoli sulla panchina granata è stato intenso: apprezzato da molti, criticato da altri, come spesso accade nel calcio.
Lo scorso inverno, inoltre, ha dovuto fare i conti con la perdita di Zapata a causa di un grave infortunio e probabilmente con un supporto limitato a livello di mercato. Una storia che, senza quei fattori, avrebbe potuto prendere una piega diversa.
Pubblicità
Rassegna stampa
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
2 Fiorentina-Torino, le probabili formazioni: Kean verso il ritorno da titolare, a destra c'è Parisi
Copertina
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com