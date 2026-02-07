Parisi-Solomon, è aperto il ballottaggio sulla destra. Rugani ancora in dubbio
FirenzeViola.it
Daniele Rugani, neo acquisto della Fiorentina, si è allenato a parte e rimane in dubbio per la partita di questa sera al Franchi tra Fiorentina e Torino. Quello legato alla presenza dell'ex Juventus non è però l'unico dubbio di giornata per Paolo Vanoli, visto che come esterno alto a destra è aperto il ballottaggio tra Parisi e Solomon.
In alternativa l’ex Empoli potrebbe essere anche utilizzato dietro a sinistra, per far rifiatare un Gosens non al top. In mediana invece è probabile il rientro dall’inizio di Mandragora. Lo riporta la Gazzetta dello Sport
Pubblicità
Rassegna stampa
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4
2 Fiorentina-Torino, le probabili formazioni: Kean verso il ritorno da titolare, a destra c'è Parisi
Copertina
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com