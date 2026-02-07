Parisi-Solomon, è aperto il ballottaggio sulla destra. Rugani ancora in dubbio

vedi letture

Daniele Rugani, neo acquisto della Fiorentina, si è allenato a parte e rimane in dubbio per la partita di questa sera al Franchi tra Fiorentina e Torino. Quello legato alla presenza dell'ex Juventus non è però l'unico dubbio di giornata per Paolo Vanoli, visto che come esterno alto a destra è aperto il ballottaggio tra Parisi e Solomon.

In alternativa l’ex Empoli potrebbe essere anche utilizzato dietro a sinistra, per far rifiatare un Gosens non al top. In mediana invece è probabile il rientro dall’inizio di Mandragora. Lo riporta la Gazzetta dello Sport