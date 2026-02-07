Qui Torino, diverse assenze per Baroni: davanti c'è la coppia Adams-Njie

Il Torino arriva al Franchi questa sera per affrontare la Fiorentina dell'ex Paolo Vanoli con una formazione pesantemente rimaneggiata, tra infortuni e due squalificati: Vlasic, fin qui trascinatore a suon di gol, e Prati, appena arrivato dal Cagliari. A peggiorare la situazione c’è anche il morale dopo il turno di Coppa Italia perso contro l’Inter. Per la formazione, riporta La Nazione, davanti a Paleari spazio per Tameze, Maripan e Coco.

Pedersen e Obrador agiranno sulle corsie laterali, Ilkhan in cabina di regia e le mezzali saranno Anjorin e Casadei. L’obiettivo offensivo principale resta il recupero di Adams, supportato da Njie.