Brescianini out dalla lista Uefa? Per Repubblica non è una bocciatura di Vanoli
Dalla lista UEFA comunicata dalla Fiorentina negli scorsi giorni, è rimasto fuori, oltre a Daniele Rugani, anche un altro nuovo acquisto, ossia Marco Brescianini. Per il centrocampista italiano però non c'è nessuna bocciatura da parte di Paolo Vanoli, anzi.
L’impressione è che l’ex atalantino, pronto a scendere in campo da titolare questa sera contro il Torino al fianco di Fagioli e Mandragora, sia pedina fondamentale in campionato e data l’abbondanza di centrocampisti già nell’elenco, la mezzala verrà preservata per l’obiettivo primario della stagione: la salvezza. Lo riporta La Repubblica.
