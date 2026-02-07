Classifica e morale, per il CorFio Fiorentina-Torino è: "Partita doppia"
"Partita doppia", questo il titolo di questa mattina del Corriere Fiorentino, che sul tema viola aggiunge: "La Fiorentina è con la testa sott’acqua da oltre quattro mesi, dalla sconfitta casalinga con la Roma del 5 ottobre. Il derby dell’amicizia vale doppio: per la classifica e per ritrovare le buone sensazioni di inizio gennaio. Una vittoria consentirebbe ai viola, in attesa del Lecce impegnato domani con l’Udinese, di uscire dalla zona rossa per almeno una notte.
La sconfitta, invece, aprirebbe un baratro. Vanoli, ora supportato da Paratici, deve ritrovare la bussola smarrita nelle ultime due settimane. La sensazione è che il mercato abbia rallentato la crescita, inserire cinque giocatori nuovi non è facile, ma tocca all’allenatore".
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4di Alberto Polverosi
