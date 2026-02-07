Verso Fiorentina-Torino, La Nazione: "La notte più lunga per la salvezza"
La sfida di questa sera contro il Torino sarà di vitale importanza per la Fiorentina di Paolo Vanoli, ai fini di una classifica da risollevare a tutti i cosi. "La notte più lunga per la salvezza", titola così infatti stamani La Nazione, che poi prosegue sottolineando lo stato della formazione viola: "Allenamenti intensi, a ranghi praticamente completi: gli unici convalescenti e da valutare Parisi e Rugani (verso il forfait), con Gosens non al meglio.
Ma con Moise Kean pienamente recuperato e investito dalle responsabilità come ha ribadito proprio Paratici nella sua conferenza stampa di insediamento. L'appuntamento è fissato stasera (ore 20,45) contro il Torino, una partita da vincere a tutti costi".
Con Paratici la rivoluzione è completata, da agosto a oggi sono cambiati presidente, ds, allenatore e una parte di giocatori. Finiti gli alibi, per la salvezza va raddoppiata la media: da 0,7 punti a partita a 1,4di Alberto Polverosi
Luca CalamaiParatici ha parlato da capo. Ora deve svegliare Kean e dare qualche prezioso consiglio a Vanoli. Contro il Toro potrebbe servire Piccoli ancora titolare
Pietro LazzeriniIl manifesto di Paratici in tre concetti. Tra presente e futuro ecco la Fiorentina del nuovo ds
