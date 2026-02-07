Verso Fiorentina-Torino, La Nazione: "La notte più lunga per la salvezza"

Verso Fiorentina-Torino, La Nazione: "La notte più lunga per la salvezza"
La sfida di questa sera contro il Torino sarà di vitale importanza per la Fiorentina di Paolo Vanoli, ai fini di una classifica da risollevare a tutti i cosi. "La notte più lunga per la salvezza", titola così infatti stamani La Nazione, che poi prosegue sottolineando lo stato della formazione viola: "Allenamenti intensi, a ranghi praticamente completi: gli unici convalescenti e da valutare Parisi e Rugani (verso il forfait), con Gosens non al meglio.

Ma con Moise Kean pienamente recuperato e investito dalle responsabilità come ha ribadito proprio Paratici nella sua conferenza stampa di insediamento. L'appuntamento è fissato stasera (ore 20,45) contro il Torino, una partita da vincere a tutti costi".