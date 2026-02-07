FirenzeViola Fiorentina-Torino, totoformazione: tre ritorni importanti tra i titolari per Vanoli

È il ritorno da titolare di Moise Kean la grande notizia di formazione per la Fiorentina di Paolo Vanoli in vista della sfida di questa sera al Franchi, alle ore 20:45, contro il Torino di Marco Baroni.

Il tecnico viola infatti, pronto a riconfermare il 4-1-4-1 adottato dal match casalingo vintro contro l’Udinese in poi, sembra aver scelto di rilanciare da titolare Kean, rientrato per uno spezzone di gara a Napoli dall’infortunio alla caviglia e pronto oggi a guidare l’attacco viola al posto di Roberto Piccoli. Dietro di lui pochissimi dubbi di formazione per la Fiorentina. A centrocampo c'è il ritorno da titolare di Mandragora al posto di Fabbian al fianco dell’inamovibile Fagioli e di un confermato Brescianini. Sulle fasce invece agiranno Parisi, che torna titolare dopo il problema al flessore accusato a Bologna, e Gudmundsson, mentre la linea difensiva sarà composta dai soliti quattro, Dodò, Comuzzo, Pongracic e Gosens (anche se il tedesco non sembra essere al meglio). In porta invece ovviamente ci sarà David De Gea.

Questa la probabile formazione della Fiorentina secondo le principali testate giornalistiche:

La Gazzetta dello Sport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Corriere dello Sport-Stadio (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

Tuttosport (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean..

La Nazione (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Gudmundsson; Kean.

Corriere Fiorentino (4-1-4-1):De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean.

la Repubblica (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean..