FirenzeViola Fiorentina-Torino, le probabili formazioni: Kean verso il ritorno da titolare, a destra c'è Parisi

Se la testa, di tutti, è veramente finita in un carrarmato lo scopriremo stasera. L’ennesimo scontro diretto, o gara da non fallire nel caso in cui si volesse tener fuori i granata dalla lotta salvezza, va in scena al Franchi in una serata in cui la piazza fiorentina è tornata a sentir parlare di calcio, ma dove l’arrivo di Paratici non deve né distrarre né tantomeno allontanare dalle impellenze del momento. Nel bel mezzo delle rinnovate prospettive future spuntano tutte le preoccupazioni del caso per la classifica del momento, e già oggi i 3 punti in palio pesano moltissimo.

La testa nel carrarmato

Su questo aspetto, pur lasciando a Vanoli il ruolo di re leone dello spogliatoio, Paratici ha ribadito un concetto chiarissimo, che la squadra sembra dover ancora assimilare. Da qui al 24 maggio l'unica via di risalita in classifica passa da uno spirito combattivo che la Fiorentina dovrà manifestare diversamente, almeno rispetto alle ultime tre uscite tra Cagliari, Como e Napoli. Certi errori, talune distrazioni, devono essere cancellate dal vocabolario del gruppo di Vanoli, e anche sotto questo profilo la gara di stasera è un esame da non fallire.

Le speranze su Kean

Di certo per i viola ritrovare Kean al centro dell'attacco può rappresentare un buon motivo di fiducia, seppure molti abbiano sottolineato l'abnegazione di Piccoli anche nell'ultima sfida del Maradona, contro il Napoli. Il ritorno dal 1' del centravanti della Nazionale può comunque consentire ai viola di ritrovare un riferimento offensivo che ancora l'ex Cagliari non può esser diventato, e c'è pure da scommettere sulla voglia di riprendersi della scena del ragazzo anche e soprattutto dopo quanto riferito giovedì da Paratici in termini di aspettative nei suoi confronti.

Parisi e Mandragora spingono in panca Solomon e Fabbian

Il resto della formazione non dovrebbe essere troppo dissimile da quella scesa in campo a Napoli, seppure siano in due della vecchia guardia i destinati a scalzare dai titolari qualche nuovo arrivo. E' il caso di Parisi che dovrebbe esser regolarmente sulla destra, con Solomon inizialmente fuori, e di Mandragora favorito nel ballottaggio mediano con Fabbian, per il resto confermati Fagioli e Brescianini. Dietro, con Pongracic e Comuzzo davanti a De Gea, ci saranno Dodò e Gosens, a destra e sinistra, oltre che Gudmundsson schierato invece ancora in versione esterno sulla corsia mancina.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens, Fagioli, Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson, Kean

TORINO (3-5-2): Paleari, Marianucci, Maripan, Coco, Pedersen, Tameze, Ilkhan, Casadei, Lazaro, Zapata, Adams