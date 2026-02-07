Kean contro Adams, per la Gazzetta in Fiorentina-Torino è "L'ora dei bomber"

"L'ora dei bomber", titola così la Gazzetta dello Sport riguardo alla sfida di questa sera del Franchi tra Fiorentina e Torino, rimarcando il duello tra l'attaccante viola Kean, pronto a tornare titolare, e quello granata Adams, recuperato da Baroni. In particolare Moise, sottolinea la Rosea, è "carico come una molla. Dopo un periodo in cui è stato a mezzo servizio, adesso l'attaccante viola sta completando la fase di recupero per tornare al massimo della condizione e, stasera con il Toro, ha una gran voglia di scendere in campo.

L’impatto mentale di questi giorni viene descritto come di grande determinazione durante gli allenamenti, un’energia positiva che dovrà essere trasformata in gol da qui alla fine del campionato perché è chiaro che il suo rendimento sarà fondamentale per il cammino della Fiorentina verso la salvezza".