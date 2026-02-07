Vanoli, dubbi in difesa contro il Torino. Gosens non è al meglio: si prepara Fortini

Paolo Vanoli intende riproporre questa stasera una Fiorentina nel solco di quella schierata dall’Udinese in poi, avversario del cambio di sistema con il passaggio dalla difesa a tre alla difesa quattro. Sulle fasce ci saranno Dodo e Gosens (Fortini pronto per il tedesco non al meglio), mentre Comuzzo e Pongracic agiranno nel mezzo a protezione di De Gea, in attesa del ritorno a pieno regime di Rugani (oggi al massimo convocato) per un’alternativa ai due centrali che stanno giocando sempre. Il resto della formazione poggerà ancora su Fagioli regista e su un’altra linea a quattro stavolta per andare a formare un reparto mediano molto elastico e molto mobile: Mandragora e Brescianini tra Parisi a destra (ballottaggio serrato con Solomon) e Gudmundsson a sinistra.

E Kean davanti alla guida del carrarmato. Lo riporta il Corriere dello Sport.

