Vanoli, dubbi in difesa contro il Torino. Gosens non è al meglio: si prepara Fortini

Oggi alle 09:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Paolo Vanoli intende riproporre questa stasera una Fiorentina nel solco di quella schierata dall’Udinese in poi, avversario del cambio di sistema con il passaggio dalla difesa a tre alla difesa quattro. Sulle fasce ci saranno Dodo e Gosens (Fortini pronto per il tedesco non al meglio), mentre Comuzzo e Pongracic agiranno nel mezzo a protezione di De Gea, in attesa del ritorno a pieno regime di Rugani (oggi al massimo convocato) per un’alternativa ai due centrali che stanno giocando sempre. Il resto della formazione poggerà ancora su Fagioli regista e su un’altra linea a quattro stavolta per andare a formare un reparto mediano molto elastico e molto mobile: Mandragora e Brescianini tra Parisi a destra (ballottaggio serrato con Solomon) e Gudmundsson a sinistra.

E Kean davanti alla guida del carrarmato. Lo riporta il Corriere dello Sport. 
 